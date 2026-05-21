Balacera en Carretera Mazatlán-Tepic Hoy: Refuerzan Seguridad en Sinaloa y Nayarit Tras Ataque

La mañana de hoy, 21 de mayo de 2026, se registró una balacera en la carretera Mazatlán-Tepic, en inmediaciones del municipio de Escuinapa, Sinaloa, por lo que se implementaron operativos y se reforzó la seguridad tanto en ese estado como en Nayarit.

En un comunicado, la Secretaría de Seguridad Pública sinaloense informó que este jueves se registró una agresión en contra de autoridades en esa vialidad, a la altura del kilómetro 81.

Por esa razón, el Grupo Interinstitucional implementó en la zona un operativo de búsqueda de los presuntos responsables.

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Sin víctimas por la balacera

La SSP estatal agregó que no se registraron bajas ni personas lesionadas por esta agresión.

Añadió que la situación provocó momentáneamente la detención del tráfico; pero la circulación ya fue reabierta.

“Asimismo, el área y la cabecera municipal cuentan con presencia de autoridades de los tres niveles de gobierno”, puntualizó.

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Refuerzan seguridad en Nayarit

Por su parte, el Gobierno de Nayarit emitió un comunicado en el que dio a conocer que se estableció un operativo coordinado de seguridad y prevención, derivado del incidente en la zona limítrofe con Sinalia.

“Las acciones de vigilancia se desarrollan sobre la Autopista Federal 15D Tepic–Mazatlán y la Carretera Federal 15 libre Tepic–Mazatlán, con presencia operativa en puntos estratégicos para garantizar la seguridad y tranquilidad de las y los ciudadanos”, dijo.

Según el texto oficial, la situación se mantiene bajo monitoreo permanente y no representa un riesgo directo para la población.

“Las corporaciones de seguridad continúan trabajando de manera coordinada para preservar el orden y brindar atención inmediata ante cualquier eventualidad. Se exhorta a la ciudadanía a conservar la calma, mantenerse informada únicamente a través de canales oficiales y seguir las indicaciones emitidas por las autoridades correspondientes”, apuntó.

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Con información de N+.

spb