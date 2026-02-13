Balacera e Incendio de Autos en Michoacán Hoy: Reportan 2 Agresores Muertos y 3 Policías Heridos

Este viernes 13 de febrero de 2026 se registró una nueva balacera y quema de automóviles en Michoacán, en esta ocasión en los límites de los municipios Epitacio Huerta y Contepec, de acuerdo con autoridades estatales.

Los hechos dejaron saldo de dos hombres armados muertos y uno más lesionado, así como tres policías municipales heridos, informó la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán en redes sociales.

¿Qué pasó hoy en Michoacán?

La SSP estatal informó que elementos de la Policía Municipal de Epitacio Huerta fueron agredidos, mientras que dos vehículos fueron incendiados en la región oriente de la entidad.

Ante ello, la dependencia michoacana desplegó acciones operativas en el área, en inmediaciones de la gasolinería de Tepuxtepec.

Derivado de los hechos, añadió, tres policías municipales resultaron heridos, por lo que fueron trasladados a hospitales donde ya reciben atención médica.

Mientras que dos presuntos agresores, que portaban armas de fuego, murieron y uno más resultó lesionado.

“Junto a autoridades de los 3 órdenes, hemos restablecido el orden”, afirmó la SSP Michoacán.

Acciones de Plan Michoacán

Por otra parte, las autoridades anunciaron el aseguramiento de un millón 450 mil pesos en efectivo, así como diversos indicios relacionados con actividades ilícitas, durante un cateo en un inmueble del fraccionamiento Manantiales de Curutarán, en el municipio de Jacona.

Además, reportaron la detención de un adolescente de 17 años de edad, quien fue puesto a disposición de la autoridad competente. Esto fue lo asegurado en el cateo:

Un millón 450 mil pesos en efectivo.

12 bolsas con vegetal verde y seco con las características propias de la marihuana.

Tres cigarros elaborados con el mismo enervante y diversas pipas de cristal.

Documentación diversa.

“La acción fue resultado de trabajos de inteligencia y de campo orientados al desmantelamiento de estructuras delincuenciales y a la merma de sus capacidades financieras, líneas estratégicas prioritarias dentro del Plan Michoacán”, añadieron.

