Balacera en Morelia Hoy: Ataque a Tiros Deja un Muerto en Colonia El Durazno

Un hombre fue asesinado hoy, 7 de mayo de 2026, durante un ataque armado en el sur de Morelia, Michoacán, lo que desató la inmediata movilización de los servicios de emergencia.

Los hechos ocurrieron en la colonia El Durazno, hasta donde llegaron varios sujetos armados a bordo de camionetas.

El comando disparó en varias ocasiones contra un hombre que se encontraba a bordo de un vehículo.

La víctima intentó repeler la agresión, pero murió en el lugar. En tanto, los agresores escaparon, por lo que no se reportaron detenidos por esta balacera.

Debido al hecho de violencia, se registró un gran despliegue de elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y agentes estatales.

Al sitio se trasladó personal de servicios periciales para el levantamiento del cadáver y la recolección de los indicios para las investigaciones correspondientes.

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Asesinato en Chilchota

Apenas ayer, dos personas fueron asesinadas a balazos en otro ataque ocurrido también en Michoacán, pero en el municipio de Chilchota.

El tiroteo sucedió en la comunidad de Acachuén; de acuerdo con el Consejo Supremo Indígena de la entidad, un comando disparó a las víctimas y huyó.

Habitantes de la localidad exigieron a las autoridades garantizar la seguridad en la zona; mientras que la Fiscalía General de Michoacán abrió una investigación para conocer el móvil de la agresión e inició la búsqueda de los responsables.

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Con información de N+.

spb