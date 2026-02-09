Caos por Bloqueo en la Autopista México-Querétaro Hoy: Reporte de Afectaciones este 9 de Febrero

¿Vas a transitar por la autopista México-Querétaro hoy, 9 de febrero de 2026? Aquí te damos a conocer el reporte de las autoridades sobre la situación en dicha vialidad, para que tomes previsiones y no se te haga tarde al realizar tus actividades.

Este lunes, la autopista registra un bloqueo a la altura del Estado de México, así como afectaciones en otros tramos, de acuerdo con el reporte de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN), por lo que las instancias pidieron a los automovilistas circular con precaución.

Bloqueo a la altura del Estado de México

La mañana de hoy, un grupo de habitantes del pueblo originario de San Martin Tepetlixpan se movilizó hasta el km 32.5 de la autopista México-Querétaro, a la altura del municipio de Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México.

Los pobladores iniciaron la manifestación para pedir solución a las problemáticas relacionadas con el Túnel Emisor Poniente; refirieron afectaciones en seguridad, higiene, reencarpetamiento, entre otros.

Ante ello, cerraron la circulación en todos los carriles laterales de la vialidad, pero amagaron con extender el bloqueo a los carriles centrales en caso de no tener respuesta favorable a sus demandas.

Al sitio llegaron autoridades para dialogar con los habitantes. En tanto, se sugirió usar alternativas viales como los carriles centrales o la carretera Cuautitlán-Tlalnepantla.

Cierres en la México-Querétaro hoy 9 de febrero de 2026

Todos los días, tanto Capufe como la GN emiten avisos en redes sociales sobre las afectaciones en la autopista México-Querétaro; esta es la situación de la vialidad hoy:

08:55 horas : Carga vehicular en ambos sentidos del km 40, por labores de mantenimiento en los carriles laterales.

: Carga vehicular en ambos sentidos del km 40, por labores de mantenimiento en los carriles laterales. 09:15 horas: Reducción de carriles del km 194 al 206, dirección Querétaro, por labores de mantenimiento.

