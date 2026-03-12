Bloqueo en la Autopista del Sol Hoy Colapsa la Circulación Previo a Megapuente de Marzo 2026
Janosik García
Alrededor de 400 habitantes de 17 pueblos impiden la circulación en ambos sentidos de la Autopista del Sol, previo al megapuente de marzo
Habitantes de 14 comunidades de la sierra de Chilpancingo, en Guerrero, y de colonias de la zona poniente bloquearon el Bulevar Vicente Guerrero, a la altura del puente del Crucero a Chichihualco.
Este jueves, 12 de marzo de 2026, habitantes de localidades de la sierra del municipio de Chilpancingo bloquean la Autopista del Sol en demanda de obras y atención a la salud, previo al megapuente o fin de semana largo.
Noticia relacionada: ¿Hay Cierres en la Autopista México-Querétaro Hoy JUEVES 12 de Marzo de 2026?
Alrededor de 400 habitantes de 17 pueblos impiden la circulación en ambos sentidos de la Autopista del Sol, a la altura del kilómetro 221, al norte de la ciudad.
Los inconformes demandan una audiencia con autoridades estatales y municipales. No hay presencia policiaca y tampoco se han registrado incidentes.
