Bloqueo en la Autopista del Sol Hoy Colapsa la Circulación Previo a Megapuente de Marzo 2026

Este jueves, 12 de marzo de 2026, habitantes de localidades de la sierra del municipio de Chilpancingo bloquean la Autopista del Sol en demanda de obras y atención a la salud, previo al megapuente o fin de semana largo.

Alrededor de 400 habitantes de 17 pueblos impiden la circulación en ambos sentidos de la Autopista del Sol, a la altura del kilómetro 221, al norte de la ciudad.

Los inconformes demandan una audiencia con autoridades estatales y municipales. No hay presencia policiaca y tampoco se han registrado incidentes.

Con información de N+.

