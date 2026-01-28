Inicio Estados ¿Hay Cierres en Carreteras Hoy? Así el Tráfico en Autopistas de México el 28 de Enero 2026

¿Hay Cierres en Carreteras Hoy? Así el Tráfico en Autopistas de México el 28 de Enero 2026

Así está el tráfico en autopistas del país hoy, 28 de enero de 2026, para que tomes precauciones y llegues a tiempo a tu destino

Bloqueo de carreteras en Sinaloa

Bloqueo de carreteras en Culiacán, Sinaloa. Foto: Cuartoscuro | Archivo

Si utilizas carretera para llegar a tu destino, te decimos cómo está el tráfico en autopistas del país o si hay cierres a la circulación hoy,  28 de enero de 2026, de acuerdo con el reporte de las autoridades, para que consideres rutas alternas y llegues a tiempo a tu destino.

Todos los días, miles de personas transitan por las carreteras del país, por lo que cualquier incidente complica la circulación para cientos de personas que buscan llegar a sus destinos para realizar sus actividades.

Todos los días, miles de personas transitan por las carreteras del país, por lo que cualquier incidente complica la circulación para cientos de personas que buscan llegar a sus destinos para realizar sus actividades.

Bloqueos en carreteras del país

Como todos los días, te mantenemos informado de lo que  reportan Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN) Carreteras respecto a percances o afectaciones en las principales autopistas del país. Hasta el momento no hay reporte de bloqueo, pero sí varios accidentes que afectan la circulación:

Autopista México-Querétaro

  • A las 13:03 horas, hubo cierre parcial de circulación en el km 158, dirección CDMX, por un accidente.
  • A las 13:48 horas, se registró reducción de carriles en el km 107, dirección Querétaro, por labores de mantenimiento.
  • A las 12:14 horas de ayer, se registó cierre de circulación. Autopista México-Querétaro, km 64, dirección Querétaro. Cierre a la circulación por atención de choque por alcance múltiple entre tractocamión, autobús y automóvil.

Morelos 

  • A las 12:07 horas: Se reportó cierre de circulación Autopista Cuernavaca-Acapulco, km 316, dirección Cuernavaca. Cierre a la circulación por atención de accidente 

Veracruz

  • A las 6:33 horas, se reportó un cierre de circulación cerca del km 026+900 de la autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque, con dirección Nuevo Teapa, por un accidente vial.
  • A las 6:26 horas, se reportó cierre de circulación en la Autopista Isla- Acayucan, km 141, dirección Acayucan, por atención del un accidente.
  • A las 4:08 horas, se reportó cierre de circulación en Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque, km 27, dirección Nuevo Teapa, por un accidente.

Hidalgo

  • A las 10:42 horas de ayer, hubo un bloqueo cerca del km 057+700 de la carretera Actopan-Ixmiquilpan, sin embargo, los manifestantes ya se retiraron del lugar.

 

