¿Hay Cierres en Carreteras Hoy? Así el Tráfico en Autopistas de México el 28 de Enero 2026

Si utilizas carretera para llegar a tu destino, te decimos cómo está el tráfico en autopistas del país o si hay cierres a la circulación hoy, 28 de enero de 2026, de acuerdo con el reporte de las autoridades, para que consideres rutas alternas y llegues a tiempo a tu destino.

Todos los días, miles de personas transitan por las carreteras del país, por lo que cualquier incidente complica la circulación para cientos de personas que buscan llegar a sus destinos para realizar sus actividades.

Bloqueos en carreteras del país

Como todos los días, te mantenemos informado de lo que reportan Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN) Carreteras respecto a percances o afectaciones en las principales autopistas del país. Hasta el momento no hay reporte de bloqueo, pero sí varios accidentes que afectan la circulación:

Autopista México-Querétaro

A las 13:03 horas, hubo cierre parcial de circulación en el km 158, dirección CDMX, por un accidente.

A las 13:48 horas, se registró reducción de carriles en el km 107, dirección Querétaro, por labores de mantenimiento.

A las 12:14 horas de ayer, se registó cierre de circulación. Autopista México-Querétaro, km 64, dirección Querétaro. Cierre a la circulación por atención de choque por alcance múltiple entre tractocamión, autobús y automóvil.

Morelos

A las 12:07 horas: Se reportó cierre de circulación Autopista Cuernavaca-Acapulco, km 316, dirección Cuernavaca. Cierre a la circulación por atención de accidente

Veracruz

A las 6:33 horas, se reportó un cierre de circulación cerca del km 026+900 de la autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque, con dirección Nuevo Teapa, por un accidente vial.

A las 6:26 horas, se reportó cierre de circulación en la Autopista Isla- Acayucan, km 141, dirección Acayucan, por atención del un accidente.

A las 4:08 horas, se reportó cierre de circulación en Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque, km 27, dirección Nuevo Teapa, por un accidente.

Hidalgo

A las 10:42 horas de ayer, hubo un bloqueo cerca del km 057+700 de la carretera Actopan-Ixmiquilpan, sin embargo, los manifestantes ya se retiraron del lugar.

