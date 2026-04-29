Hay Cierres en Carreteras de México Hoy 29 de Abril 2026: Lista de Autopistas con Bloqueos
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Conoce aquí las carreteras con cierres viales por accidentes o manifestaciones este miércoles
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¡Toma precauciones! Varias carreteras y autopistas de México registran cierres a la circulación hoy, 29 de abril de 2026, de acuerdo con el reporte de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN).
Por ello, aquí te decimos en dónde hay cierres carreteros, para que consideres rutas alternas y evites afectaciones en tus traslados.
Y es que diariamente, accidentes, manifestaciones o situaciones climáticas generan complicaciones viales en la red carretera del país. En N+ te mantenemos informado sobre la situación en las carreteras y autopistas del país.
Noticia relacionada: Marchas HOY Miércoles 29 de Abril de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones.
Lista de carreteras afectadas hoy
De acuerdo con el informe de Capufe y la GN en redes sociales, estas son las vialidades con cierres o bloqueos hoy miércoles:
- 01:56 horas: En Veracruz, cierre parcial de circulación tras accidente vial cerca del km 100+000, de la carretera Puebla-Córdoba, con dirección a Orizaba.
- 06:10 horas: En la autopista La Tinaja-Isla, carga vehicular en la Plaza de Cobro Cosamaloapan, sin reporte de incidente.
- 06:25 horas: Cierre a la circulación en ambos sentidos de la autopista Lagos de Moreno-San Luis Potosí, km 13, por atención de accidente (maniobras para el retiro de unidad siniestrada).
- 06:53 horas: En la autopista México-Cuernavaca, reducción de carriles en el km 37, dirección CDMX, por atención de accidente (volcadura de automóvil).
- 07:02 horas: Restablecimiento de la circulación en ambos sentidos del km 86, autopista México-Puebla. Manifestantes están replegados en la zona, sin afectación a los carriles de rodamiento.
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Con información de N+.
spb