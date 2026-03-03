¿Hay Carreteras Bloqueadas Hoy? Así el Tráfico en Autopistas de México el 3 de Marzo 2026

Si utilizas carretera para llegar a tu destino, te decimos cómo está el tráfico en autopistas del país o si hay bloquoes o cierres a la circulación hoy, 3 de marzo de 2026, de acuerdo con el reporte de las autoridades, para que consideres rutas alternas y llegues a tiempo a tu destino.

Todos los días, miles de personas transitan por las carreteras del país, por lo que cualquier incidente complica la circulación para cientos de personas que buscan llegar a sus destinos para realizar sus actividades.

Afectaciones en carreteras hoy

Como todos los días, te mantenemos informado de lo que reportan Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN) Carreteras respecto a percances o afectaciones en las principales autopistas del país. Hasta el momento no hay reporte de bloqueo, pero sí varios accidentes que afectan la circulación:

6:45 horas, cierre parcial de circulación en Autopista Cuernavaca-Acapulco, km 134, dirección Cuernavaca, por un choque múltiple.

5:42 horas, cierre parcial de circulación en Autopista Acayucan-Cosoleacaque, km 27, dirección Acayucan.

4:42 horas, cierre parcial de circulación cerca del km 122+800, de la carretera Salamanca-León, en Guanajuato, por accidente vial.

