¿Hay Cierres en la Autopista México-Querétaro Hoy MARTES 3 de Marzo de 2026?

¿Vas a transitar por la autopista México-Querétaro hoy 3 de marzo de 2026? Con el fin de que no tengas problemas en tus traslados y tomes las previsiones necesarias, en N+ te contamos cómo está el tránsito en esta importante vialidad del centro del país.

Este martes, en la autopista, continúan diversos eventos que afectan la circulación, de acuerdo con el reporte de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN), que todos los días emiten avisos sobre la situación en dicha autopista.

Este martes, en la autopista, continúan diversos eventos que afectan la circulación, de acuerdo con el reporte de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN), que todos los días emiten avisos sobre la situación en dicha autopista.

¿Hay cierres en la México-Querétaro?

En las primeras horas del 3 de marzo de 2026, las autoridades no han reportado incidentes en esta importante vía.

Sin embargo, durante el lunes 2 de marzo, estos fueron algunos problemas e incidentes informados:

A las 16:00 horas, hubo reducción de carriles, en el km 194 al 207, dirección a Querétaro, por labores de mantenimiento.

A las 19:00 horas, en el km 132, dirección a Querétaro, se reportó reducción de carriles por un accidente.

A las 19:12 horas, hubo reducción de carriles por atención a un accidente vial, en el km 40, dirección a Querétaro.

A las 19:54 horas, se reportó reducción de carriles por volcadura de tractocamión y el trasvase de mercancía, en el km 129, dirección a Querétaro.

Con información de Capufe y Guardia Nacional Carreteras | N+

