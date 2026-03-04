¿Hay Carreteras Bloqueadas Hoy? Lista de Autopistas con Afectación el 4 de Marzo 2026
N+
Así está el tráfico en autopistas del país hoy, 4 de marzo de 2026, para que tomes precauciones y llegues a tiempo a tu destino
Si utilizas carretera para llegar a tu destino, te decimos cómo está el tráfico en autopistas del país o si hay bloquoes o cierres a la circulación hoy, 4 de marzo de 2026, de acuerdo con el reporte de las autoridades, para que consideres rutas alternas y llegues a tiempo a tu destino.
Todos los días, miles de personas transitan por las carreteras del país, por lo que cualquier incidente complica la circulación para cientos de personas que buscan llegar a sus destinos para realizar sus actividades.
Carreteras afectadas hoy
Como todos los días, te mantenemos informado de lo que reportan Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN) Carreteras respecto a percances o afectaciones en las principales autopistas del país. Hasta el momento no hay reporte de bloqueo, pero sí varios accidentes que afectan la circulación:
- 6:46 horas: Cierre parcial de circulación cerca del km 264+650, en la carretera Puebla-Córdoba, por un accidente.
- 6:27 horas: Cierre parcial de circulación en la Autopista México-Puebla, km 48. Reducción de carriles en ambos sentidos, por atención de accidente.
- 5:38 horas: Se reporta vialidad libre tras presencia de manifestantes cerca del km 028+500, de la carretera Tuxtepec-Oaxaca.
- 12:53 horas: Cierre parcial de circulación cerca del km 088+500, de la carretera Ent. La Tinaja-Cosoleacaque, en Veracruz, por accidente vial
