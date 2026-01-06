¿Hay Cierres en Carreteras Hoy? Así, el Reporte de Tráfico en Autopistas de México

Las actividades en México comienzan a normalizarse luego de los días festivos por Navidad 2025 y Año Nuevo 2026, por lo que es común que aumente el tráfico en las carreteras del país y ante ello aquí en N+ te informamos si hay cierres o bloqueos en las autopistas, según los reportes de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y de la Guardia Nacional (GN).

Recuerda que si transitas por la carretera México-Querétaro, puedes consultar si la autopista tiene afectaciones, ya sea hacia la ciudad de México (CDMX) o con rumbo a Querétaro o Guanajuato, en esta nota que preparamos para ti.

También puedes revisar cómo está el tráfico en la autopista México-Puebla, una de las principales carreteras para entrar o salir de la CDMX.

Lista de Carreteras cerradas o con bloqueos hoy

Si tienes planeado transitar por alguna carretera de México, aquí te compartimos un listado de los bloqueos, cierres o afectaciones en distintas autopistas del país, para que tomes previsiones y puedas llegar con bien a tu destino.

6:17 horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN en el libramiento Oriente de Chihuahua, km 27, dirección Sacramento, por tracto camión con falla mecánica.

6:20 horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN en la autopista Querétaro-Irapuato, km 76, dirección Querétaro, por tracto camión siniestrado.

7:09 horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN en la autopista Querétaro-Irapuato, km 77, dirección Querétaro, por choque por alcance.

7:14 horas. CIERRE EN AMBOS SENTIDOS en la carretera Pátzcuaro-Uruapan, cerca del km 176+000, por vehículo incendiado.

7:38 horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN en la carretera Pachuca-Tuxpan, con dirección a Puebla, cerca del km 140+300, por desprendimiento de la carpeta asfáltica tras las condiciones climatológicas.

CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN en la carretera Pachuca-Tuxpan, con dirección a Puebla, cerca del km 140+300, por desprendimiento de la carpeta asfáltica tras las condiciones climatológicas.

