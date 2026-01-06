Misterioso Apostador Gana Miles de Dólares Con la Captura de Nicolás Maduro.

Un operador desconocido obtuvo una ganancia ⁠de miles de dólares tras apostar a que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sería destituido de su cargo.

La cuenta del operador en Polymarket acumuló posiciones en contratos vinculados ⁠a la destitución del mandatario en términos que implicaban pocas probabilidades antes de la incursión militar ​del fin de semana. Esas apuestas, que valían unos 34 mil dólares antes de la captura de Maduro, subieron de valor tras conocerse la noticia de la operación estadounidense contra el líder venezolano.

Los principales índices bursátiles subieron y los precios del ‍petróleo aumentaron ‍el lunes 5 de enero, mientras que las ‍acciones de energía anotaron grandes ganancias después de que Maduro fuera capturado por el ejército estadounidense en Caracas la madrugada del 3 de enero.

Los bonos estatales del país, afectados por el impago, subieron, impulsados ​por las expectativas de una reestructuración de la deuda soberana grande y compleja. ​Los bonos emitidos por el Estado y la petrolera estatal Petróleos de Venezuela, conocida como PDVSA, subieron hasta 10 centavos ‍de dólar, o casi un 30%, en un momento en que los inversores alcistas se abalanzaron sobre los acontecimientos.

Es probable que la misteriosa operación atraiga el escrutinio de los congresistas estadounidenses, que han estado presionando para que se establezcan normas más estrictas sobre el uso de información privilegiada, incluido un esfuerzo bipartidista para prohibir potencialmente el comercio de acciones por parte de los legisladores.

Tras conocerse la noticia de las operaciones sobre Maduro el lunes, el congresista demócrata Ritchie Torres dijo que planea presentar un proyecto de ley esta ​semana que prohibiría a las autoridades electas, parlamentarios y empleados federales hacer apuestas en plataformas de mercados de predicción donde potencialmente podrían acceder a información material no pública.

¿Cuánto dinero ganó el apostador?

La cuenta anónima en Polymarket se creó el mes pasado, y el 27 de diciembre el operador compró contratos por valor de 96 dólares que se pagarían si Estados Unidos invadía Venezuela antes del 31 de enero. El operador hizo varias apuestas similares en los días siguientes. Tras la detención de Maduro, el apostador obtuvo ganancias por 410 mil dólares.

Los mercados de predicción como Polymarket ofrecen contratos negociables de sí o no que permiten a los usuarios apostar sobre una amplia gama de acontecimientos del ‍mundo real, desde resultados deportivos, de entretenimiento, políticos y económicos. Cuando un contrato con un precio de unos centavos se paga a un dólar, los operadores que tienen acceso a información no pública vinculada a dichos contratos pueden obtener enormes beneficios en cuestión de horas o días.

En septiembre, Polymarket obtuvo la aprobación de la Comisión de Negociación de Futuros de ‍Productos Básicos de Estados Unidos (CFTC, por sus siglas en inglés) para relanzar sus operaciones en el país, tras la adquisición por 112 millones de dólares de QCEX, una bolsa de derivados y cámara de compensación autorizada por la CFTC.

La CFTC no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre si estaba investigando operaciones relacionadas con la captura de Maduro.

Polymarket ya se ha enfrentado anteriormente al escrutinio sobre posibles ‍operaciones con ‍información privilegiada en la plataforma.

Mientras que los estadounidenses en la actualidad no tienen acceso a la plataforma de apuestas principal, ‌muchos comerciantes utilizan VPN para eludir la prohibición.

Polymarket no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

