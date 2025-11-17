Reportan Quema de Vehículos y Bloqueos Carreteros Hoy en Michoacán

La mañana de hoy, 17 de noviembre de 225, se registraron quemas de vehículos y bloqueos carreteros en distintas zonas del estado de Michoacán, de acuerdo con reportes emitidos por el C5 Michoacán.

Las afectaciones han provocado cierres totales y circulación limitada en puntos clave de la región. A las 11:26 horas, el C5 informó sobre el incendio de un vehículo en la carretera Zamora–La Piedad, a la altura de la localidad de Las Fuentes, lo que generó el cierre total de la vía. Autoridades pidieron a la población evitar la zona y utilizar rutas alternas debido al riesgo que representa el incendio.

Video: Reportan Quema de Vehículos y Bloqueos Carreteros en Michoacán; Esto Sabemos

¿En dónde hay bloqueos?

Zamora-La Piedad, tramo T. Rinconada-La Piedad km 17+300

Morelia-Guadalajara en el tramo Zamora-Jiquilpan km 170+000

Quiroga-Tepalcatepec, tramo Quiroga-Pátzcuaro km 15+000

En breve más información.

