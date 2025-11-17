Inicio Estados Reportan Quema de Vehículos y Bloqueos Carreteros Hoy en Michoacán

Este lunes, hay reporte de afectaciones en varios puntos de Michoacán por quema de autos

Un policía al lado de una carro.

Este lunes, elementos de la policía trabajan en Michoacán por reporte de bloqueos. Foto: SSP Michoacán

La mañana de hoy, 17 de noviembre de 225, se registraron quemas de vehículos y bloqueos carreteros en distintas zonas del estado de Michoacán, de acuerdo con reportes emitidos por el C5 Michoacán.

Las afectaciones han provocado cierres totales y circulación limitada en puntos clave de la región. A las 11:26 horas, el C5 informó sobre el incendio de un vehículo en la carretera Zamora–La Piedad, a la altura de la localidad de Las Fuentes, lo que generó el cierre total de la vía. Autoridades pidieron a la población evitar la zona y utilizar rutas alternas debido al riesgo que representa el incendio.

Video: Reportan Quema de Vehículos y Bloqueos Carreteros en Michoacán; Esto Sabemos

¿En dónde hay bloqueos?

  • Zamora-La Piedad, tramo T. Rinconada-La Piedad km 17+300
  • Morelia-Guadalajara en el tramo Zamora-Jiquilpan km 170+000
  • Quiroga-Tepalcatepec, tramo Quiroga-Pátzcuaro km 15+000

 

En breve más información.

