Bloqueos y Quema de Vehículos en Tramos Carreteros de Chiapas

En Chiapas, civiles armados bloquearon carreteras e incendiaron vehículos particulares en tres tramos carreteros.

El primero en el municipio de Villaflores, donde al menos una decena de vehículos de todo tipo, fueron incendiados a orillas de la cabecera municipal del tramo carretero, Villaflores-Ocozocoautla.

La segunda acción fue en la autopista Tuxtla Gutiérrez-Arriaga, a la altura del kilómetro 51 donde quemaron tres unidades y dañaron una pipa de doble remolque.

El tercer caso ocurrió en el tramo carretero de la autopista Ocozocoautla- Las Choapas, Veracruz, a la altura del kilómetro 173, donde también se reportó la quema de vehículos.

Según las autoridades estos bloqueos fueron en respuesta a un operativo conjunto que realizaron fuerzas estatales y federales contra el crimen organizado en los municipios de Ocozocoautla, Cintalapa, Jiquipilas, Arriaga y Villaflores.

Jorge Luis Llaven Abarca, fiscal general de Chiapas, indicó:

Se inició diversos operativos en la región de Ocozocoautla, de Cintalapa, de Jiquipilas, de Arriaga, estamos trabajando en varias acciones operativas con la SEDENA, con la Marina, con la Guardia Nacional, así como la Secretaría del Pueblo, así como los ayuntamientos que están colaborando en este operativo que está llevando a cabo en esta región

En los municipios de Cintalapa y Jiquipilas, de la región Valle Zoque, las oficinas gubernamentales de ambos municipios suspendieron labores administrativas; algunas escuelas permitieron la salida de alumnos ante el temor de los padres y cancelaron las clases del turno vespertino.

Video: Bloquean con Vehículos Quemados la Carretera Tuxtla Gutiérrez-Arriaga en Chiapas

Operativos contra crimen organizado

En los operativos participaron elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal y Policías Ministeriales en coordinación con elementos de la Defensa, Guardia Nacional y Secretaría de Marina.

Por estos operativos hay 3 personas detenidas, 2 hombres y una mujer, presuntamente vinculados con actividades delictivas; la Secretaría de Seguridad del Pueblo informó que, durante el sobrevuelo de 2 helicópteros en la zona, fueron agredidos, por lo que repelieron la agresión.

Las autoridades reiteraron que los operativos continuarán para salvaguardar la integridad de las personas, principalmente en los tramos carreteros donde desde hace 3 años se han denunciado actos violentos por la presencia de grupos armados que provocan robo de vehículos, secuestro y daños patrimoniales, entre otros delitos graves.

Historias recomendadas:

Con información de Juan Álvarez

LECQ