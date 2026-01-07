Buscan en Chiapas a 7 Pescadores Desaparecidos desde el 31 de Diciembre

En Chiapas, elementos de la Marina Armada de México, buscan a siete pescadores originarios de Puerto Chiapas, que desaparecieron luego de que el pasado 28 de diciembre salieron a la pesca del tiburón a bordo de tres embarcaciones.

La última comunicación que tuvieron sus familiares fue la mañana del día 31 de diciembre; pero no regresaron a la costa.

El 2 de enero capitanía de puerto y la Secretaría de Marina, comenzaron la búsqueda aérea y marítima.

Idelfonso Mejía, hermano de pescador desaparecido indicó:

Esperamos el día 31, no llegaron, día primero cayó festivo, el día dos fue que iniciamos la búsqueda no, hicimos un oficio que metimos a la zona naval con petición a la zona de puerto

Sin indicios de naufragio

A pesar de los esfuerzos hasta el momento no hay indicios de algún naufragio; es decir, no hay avistamiento ni de las embarcaciones, ni de los pescadores.

Al respecto Joaquín Ernesto Montes Molina, delegado de Protección Civil zona Soconusco, señaló:

No se tiene conocimiento de lo que haya pasado en sí, la cuestión aquí es que se está buscado, se sigue buscando, se está haciendo el trabajo, el problema es que no se encuentran indicios aún de algún rastro de su embarcación o de las personas

A la búsqueda se sumó una aeronave de Protección Civil del estado que realiza recorridos desde el municipio de Pijijiapan hasta parte de la costa de Guatemala.

Por su parte Luis Gómez del Ángel, de la Dirección Aérea de Protección Civil de Chiapas, explicó:

Una embarcación con dos personas, una segunda con dos personas y una tercera con tres personas según el informe que yo tengo de SEMAR, por la línea de costa una de las aeronaves con dos personas de tripulación llevamos de hecho chalecos arriba, pero dentro de lo que se ha hecho no hemos tenido éxito en localizar ninguna de las balsas

La Secretaría de Marina informó que los siete pescadores estaban a una distancia de 148 kilómetros mar adentro de las costas de Puerto Madero.

Los familiares piden la colaboración de pescadores de Oaxaca para reportar cualquier avistamiento de las tres embarcaciones porque las corrientes los pueden arrastrar hasta las aguas del puerto de Salinas Cruz, Oaxaca.

Historias recomendadas:

Con información de Juan Álvarez

LECQ