Caen 6 Implicados en Quema de Vehículos en Playa del Carmen ¿Están Relacionados con 'El Mencho'?

Este jueves, 26 de febrero de 2026, la Fiscalía General del Quintana Roo informó la detención de seis hombres presuntamente involucrados en la quema de vehículos, el pasado 22 de febrero, en el municipio de Playa del Carmen.

Cabe recordar que el pasado domingo, se registró quema de vehículos y bloqueos, luego del operativo donde fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Los detenidos son identificados como:

Miguel Ángel 'N', alias 'El Negro'. Jorge Luis 'N', alias 'Wacho' Walter Andrés 'N' Rodrigo Yahir 'N', alias 'Manitas' Ricardo 'N', alias 'Gato' Camilo 'N', alias 'Chino'.

¿Detenidos están relacionados con 'El Mencho'?

La Fiscalía de Quintana Roo no dio detalles respecto a si los detenidos tenían relación con ‘El Mencho’, sin embargo, se presume que la quema de vehículos en el estado fue derivada de la caída del líder del CJNG, donde el grupo criminal tenía presencia significativa en varios municipios.

Los detenidos están relacionados con actividades de narcomenudeo y les aseguraron dos armas de fuego, calibre 0.9 mm, de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, además de dos motocicletas y diferentes cantidades de presuntos narcóticos.

Cabe señalar que, con estas acciones, suman siete los detenidos en Playa del Carmen, derivado de los sucesos violentos del fin de semana anterior.

Los indicios asegurados, así como los seis sujetos detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, quien definirán su situación jurídica.

