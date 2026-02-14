Campal en el Estadio Hidalgo: Aficionados Protagonizan Riña Durante el Pachuca vs Atlas

Una riña se registró la tarde de este sábado 14 de febrero en el estado de Hidalgo, durante el encuentro disputado entre Pachuca y Atlas. Los hechos ocurrieron en el Estadio Hidalgo, donde aficionados de ambos equipos se enfrentaron en una pelea que quedó registrada en imágenes del momento.

La situación comenzó luego del silbatazo final del partido, con empujones y golpes entre algunos de los integrantes de las porras y los uniformados encargados de la seguridad en el inmueble. La tensión fue en aumento cuando varios aficionados, algunos de ellos sin playera, comenzaron a lanzarse a los golpes incluso contra los policías que intentaban contener la situación.

Empujones, patadas y botellas

En las imágenes que circulan se puede apreciar cómo el altercado escala. Empiezan los empujones y el lanzamiento de botellas con líquido hacia los elementos de seguridad. Los objetos fueron arrojados mientras los policías trataban de mantener el control de la situación y contener a los involucrados.

Asimismo, se observa a varios hombres en actitud amenazante acercarse a los uniformados, intensificando el momento de tensión dentro del estadio.

El enfrentamiento ocurrió en el marco del partido correspondiente a este sábado 14 de febrero, y generó escenas de violencia que contrastaron con el ambiente deportivo que se esperaba para el encuentro entre Pachuca y Atlas en el Estadio Hidalgo.

