Campesinos se Unen a la CNTE en Jornada de Manifestaciones, ¿Participarán en Megamarcha de CDMX?

A través de un pronunciamiento de solidaridad recíproca, productores agrícolas de la región de Sombrerete, Zacatecas, anunciaron su adhesión formal a las movilizaciones emprendidas por el magisterio de la Sección 34 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Esta alianza surge tras el pliego de demandas emitido por la Coordinación Regional IX, donde los docentes señalaron que el apoyo a las familias campesinas es "una obligación moral para su gremio".

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Una alianza entre el campo y el conocimiento

Los agricultores manifestaron que hacen suyas las exigencias de los maestros, quienes afirman que luchan por seguridad social, estabilidad laboral y la abrogación de la Ley del ISSSTE 2007. En su comunicado, los productores destacaron que un maestro sin certeza laboral no puede dedicarse plenamente a la formación de los hijos de la región.

“La alianza entre quienes producen los alimentos y quienes cultivan el conocimiento es la fuerza más legítima para transformar nuestra realidad”, dictó el pronunciamiento.

¿Participarán en jornadas de lucha?

Aunque el comunicado no menciona su participación en la megamarcha programada para este viernes 1 de mayo en Ciudad de México, los campesinos de Zacatecas confirmaron su participación activa en las acciones de protesta locales y regionales:

Respaldo total: Reiteraron su disposición para caminar "hombro con hombro" en las jornadas de lucha que se aproximen.

Apoyo ante injusticias: Los productores tomaron la palabra al magisterio para denunciar injusticias históricas y eventos recientes ocurridos en las instalaciones de Alimentación para el Bienestar.

Fuerza conjunta: Reconocieron al magisterio como un aliado estratégico para que las demandas del campo lleguen con más fuerza a las autoridades.

Exigencias compartidas

Los agricultores enfatizaron que los problemas de la región requieren una solución integral. Aseguraron que, si el magisterio decide detenerse para exigir dignidad, el sector agrícola respaldará dicha decisión, consolidando un frente unido en la región de Sombrerete para presionar por justicia laboral y social ante las instituciones correspondientes.

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