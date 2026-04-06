Capturan Cocodrilo de Más de 3 Metros en Playa de Puerto Escondido: ¿Qué Pasará con el Animal?

Un cocodrilo de más de 3 metros de longitud fue capturado la mañana de este lunes, 6 de abril de 2026, en la playa Bacocho de Puerto Escondido, Oaxaca, en plena temporada vacacional.

Cabe destacar que la Semana de Pascua sigue siendo de vacaciones para miles de estudiantes de educación básica, por lo que las playas mexicanas son una gran opción para disfrutar los últimos días de descanso de esta temporada.

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¿Qué pasará con el cocodrilo capturado en Puerto Escondido?

Turistas alertaron al personal de Protección Civil y de inmediato se trasladaron para asegurar al animal que será regresado a su hábitat natural, en un manglar ubicado en las afueras de la ciudad.

Todo parece indicar que, hace unos días, el mar de fondo sacó al cocodrilo de su hábitat natural, lo que ponía en riesgo a los turistas.

El coordinador de Protección Civil de Oaxaca, Manuel Maza Sánchez, confirmó que la Semana Santa dejó como saldo:

5 personas fallecidas.

1 persona desaparecida.

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Con información de N+

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