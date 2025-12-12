¿Hay Carreteras Bloqueadas Hoy? Este Es el Reporte del 12 de Diciembre 2025

Este viernes, 12 de diciembre de 2025, miles de peregrinos siguen llegando a la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México (CDMX), o van de regreso a sus comunidades, por lo que hay varias carreteras afectadas por la presencia de los guadalupanos. Te decimos si hay autopistas bloqueadas hoy, para que tomes precauciones.

Cabe recordar que agricultores del Frente Nacional por el Rescate del Campo Mexicano advirtieron hace unos días que convocarán a un nuevo megabloqueo nacional, al no alcanzarse ningún acuerdo con el gobierno. En los próximos días se definirá la fecha exacta de la movilización y subirán nuevamente a las carreteras.

En N+, todos los días te informamos cómo está el tráfico en las principales autopistas del país, entre ellas la México-Querétaro y México-Puebla, así como las marchas que se realizan en Ciudad de México. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, plataformas digitales y en vivo, a través de la señal de N+ FORO.

Noticia relacionada: ¿Por qué Habrá Bloqueo de Carreteras en México por Transportistas y Agricultores? Esto Piden

Carreteras bloqueadas hoy 12 de diciembre de 2025

Este viernes, de acuerdo con los últimos reportes de Capufe y la GN, hasta el momento no hay carreteras bloqueadas, sin embargo sí hay presencia de peregrinos en varias vialidades del país, como son:

Carretera México-Querétaro: Hay presencia de peregrinos.

Hay presencia de peregrinos. Carretera México-Puebla: Hay presencia de peregrinos.

Carretera México-Pachuca: Hay presencia de peregrinos.

En Durango: Se registra reducción de carriles tras presencia de peregrinos cerca del km 104+300 al 117+000 de la carretera Guadalupe Aguilera- Guanaceví- con Ramal a los Herrera.

Historias recomendadas:

Con información de N+

Rar