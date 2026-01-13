¿Hay Cierres en Carreteras Hoy? Así Está el Tráfico en Autopistas de México el 13 de Enero 2026
Así está el tráfico en autopistas del país hoy, 13 de enero de 2026, para que tomes precauciones
Si utilizas carretera para llegar a tu destino, es importante que sepas cómo está el tráfico en las autopistas del país. Te informamos si hay algun reporte por bloqueos, manifestaciones, accidentes o algún incidente vial este martes, 13 de enero de 2026.
¿Hay bloqueos en carreteras hoy?
De acuerdo con el reporte de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN), que todos los días emiten avisos sobre la situación de carreteras, hasta el momento no hay bloqueos, pero sí accidentes en algunas autopistas del país.
Edomex
- Se reporta cierre total de circulación cerca del km 074+200 de la carretera Atlacomulco-Palmillas, con dirección a Acambay. Ya fue atendido.
Puebla
- Se reporta cierre intermitente de circulación por un accidente vial cerca del km 152+600 de la autopista Puebla-Córdoba, con dirección Puebla.
Nayarit
- Cierre total de circulación por accidente vial cerca del km 103+900 de la carretera Guadalajara-Tepic, con dirección a Guadalajara y parcial con dirección a Tepic.
Veracruz
- Cierre total de circulación por accidente vial cerca del km 076+650 de la carretera Tuxpan-Tampico, con dirección a Tampico.
Oaxaca
- Un grupo de manifestantes protestó cerca del km 018+800 de la autopista Cuacnopalan-Oaxaca, del tramo Huitzo-Oaxaca, sin embargo, ya se retiraron de la zona.
