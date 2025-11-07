¿Hay Carreteras Cerradas Hoy? Reporte de Bloqueos en Autopistas de México el 7 de Noviembre 2025

Este viernes, 7 de noviembre de 2025, se registran algunas afectaciones en diversas autopistas del país. Te decimos cómo está el tráfico en carreteras afectadas por bloqueos.

Desde los primeros minutos de este viernes, se reportan incidentes que afectan la circulación, de acuerdo con Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN), que todos los días emiten avisos sobre la situación de las autopistas del país.

Autopistas afectadas por bloqueos hoy

De acuerdo con los más recientes reportes de Capufe y Guardia Nacional, así está el tránsito en carreteras del país:

En Guanajuato, continúa el cierre total de circulación en ambos sentidos por presencia de manifestantes, cerca del km 007+100 de la carretera Libramiento Oriente de la Piedad.

También en Guanajuato, se registra cierre parcial de circulación por manifestantes, cerca del km 162+200 de la carretera León- Irapuato.

