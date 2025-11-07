¿Hay Carreteras Cerradas Hoy? Reporte de Bloqueos en Autopistas de México el 7 de Noviembre 2025
N+
Estas son las autopistas afectadas hoy, 7 de noviembre de 2025, por bloqueos en el país
COMPARTE:
Este viernes, 7 de noviembre de 2025, se registran algunas afectaciones en diversas autopistas del país. Te decimos cómo está el tráfico en carreteras afectadas por bloqueos.
Desde los primeros minutos de este viernes, se reportan incidentes que afectan la circulación, de acuerdo con Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN), que todos los días emiten avisos sobre la situación de las autopistas del país.
Recuerda que puedes seguir todos los canales de N+, donde te informamos sobre la situación de diversas vialidades, respecto a cierres, bloqueos, accidentes o afectaciones por clima, con la finalidad de que tomes precauciones.
Noticia relacionada: ¿Habrá Mega Marcha de Transportistas Hoy en Ecatepec? Esto Dijeron AMOTAC y Gobierno Municipal
Autopistas afectadas por bloqueos hoy
De acuerdo con los más recientes reportes de Capufe y Guardia Nacional, así está el tránsito en carreteras del país:
- En Guanajuato, continúa el cierre total de circulación en ambos sentidos por presencia de manifestantes, cerca del km 007+100 de la carretera Libramiento Oriente de la Piedad.
- También en Guanajuato, se registra cierre parcial de circulación por manifestantes, cerca del km 162+200 de la carretera León- Irapuato.
Historias recomendadas:
-
Alerta por Roblox: Así Puedes Proteger a tus Hijos de Peligros en la Red.
-
Los Huracanes Más Poderosos de 2025: ¿Cuántos Alcanzaron la Máxima Categoría Este Año?
-
Ni tan Saludables: Estos Endulzantes Artificiales Pueden Provocar Cáncer o Diabetes.
Con información de N+
Rar