Sin Indicios de que Tercera Persona Haya Ingresado a Domicilio de Ociel Baena: Fiscalía

Jesús Figueroa Ortega, fiscal de Aguascalientes, informó que no se encontraron indicios de que una tercera persona haya ingresado al domicilio del magistrade Jesús Ociel Baena Saucedo, encontrade sin vida junto con su pareja.

“Ambas personas eran pareja, tenemos conocimiento que cohabitaban ese domicilio; la forma en que se encontraron los cuerpos también nos permite establecer que todo puede haber ocurrido entre ellos, es decir, que las lesiones podrían haber sido provocadas entre ellos mismos”, declaró Jesús Figueroa Ortega, fiscal de Aguascalientes.

Jesús Ociel Baena Saucedo rompió estereotipos y desafió a las instituciones. Fue le primere “magistrade” en México y América Latina. Este lunes fue localizade sin vida junto con su pareja sentimental dentro de su casa en el fraccionamiento Punta del Cielo, en Aguascalientes.

De acuerdo con información preliminar, la empleada doméstica encontró los dos cuerpos sin vida y avisó a las autoridades.

El fiscal del estado dijo que en el lugar no se encontraron indicios de alguna otra persona que hubiese ingresado al domicilio, en donde se localizaron hojas de afeitar con las que probablemente se realizaron lesiones que ocasionaron la muerte de las dos personas.

Jesús Ociel Baena Saucedo fue la primera persona en México en recibir un pasaporte y credencial de elector con género no binario.

Así se definía en redes sociales:

Yo no me asumo hombre, no me asumo mujer, no me importa encuadrar en el estereotipo masculino ni en el femenino.