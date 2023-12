Castigos Físicos y Aislamiento Propician que Internas de Morelos Intenten Quitarse la Vida

Los castigos físicos y psicológicos, como el aislamiento, dentro del Centro Federal de Readaptación Social 16 en Morelos, son factores para que en este año se hayan incrementado los intentos de muertes autoinfligidas entre las internas.

Le sucedió a principios de noviembre a Lizbeth Cinthia Aray Esquivel Martínez, de 28 años, acusada de robo de vehículo con agravante de violencia.

Su padre, el señor Israel Esquivel, relata el caso:

Tiene aproximadamente un mes; mi hija me habla una vez por semana, hizo mención que la habían golpeado, que la tenían engrilletada, que la tenían de pies y manos y refería que ya no quería estar en ese lugar. Un custodio, de nombre Ramón Espiricueta, la había sacado de su celda, la había llevado a un pasillo y le pegó. Fui a la visita, de hecho, me percato que sus manos sus tobillos y partes de sus piernas tenían lesiones, en la parte del cuello tenía una lesión