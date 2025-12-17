Chamila, Colima, la Comunidad Donde Criminales Montaron Un Campamento a Orillas del Río

La Fiscalía de Michoacán reveló que la camioneta que estalló frente a las instalaciones de la policía comunitaria de Coahuayana, y que provocó la muerte de 6 personas, contaba con un dispositivo activado a distancia y que identificó a los posibles responsables.

También se indaga la participación, en este caso, del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), así como de los seis detenidos en un campamento recientemente desmantelado por la defensa en el municipio de Ixtlahuacán, en Colima, según habitantes de la comunidad de Chamila, el sitio tenía meses operando.

Al fondo de un barranco

El campamento se encontraba al fondo de un barranco, las personas que ahí se encontraban dormían en hamacas, no tenían luz y se bañaban en el cauce del río Salado, muy cerca de los límites con el estado de Michoacán.

La brecha conduce al barranco donde elementos de la Defensa localizaron el campamento criminal. Se ubica a 2 kilómetros de la carretera rumbo a la población de Chamila, municipio de Ixtlahuacán.

Las brechas para llegar al lugar son de difícil acceso, cubiertas por arbustos, árboles y extensa vegetación, por lo que pudieron ocultarse fácilmente de las autoridades, pero no de los habitantes, quienes permanecieron callados por miedo.

Tú sabes que uno no se quiere meter con esa gente, tú lo sabes bien, esa gente, te metes con ellos, te matan, miras y como que no miras nada, tú sabes que es un peligro. Hay hamacas, todo ahí donde comían, todo hay hamacas, hicieron un tiradero

Mantienen la investigación

Peritos de la Fiscalía General de la República (FGR) continúan recabando indicios en el sitio donde se encontraba el campamento y donde fueron detenidos seis hombres y se logró el aseguramiento de armas cortas y largas, cartuchos útiles, drogas, equipo táctico y otros indicios.

Una de las líneas de investigación tiene que ver con la posible participación este grupo criminal en la explosión del pasado de 6 de diciembre en el municipio de Coahuayana, Michoacán.

Con información de Bertha Reynoso

