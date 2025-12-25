Cierran el Hotel 'Camarena' en el Puerto de Acapulco, Guerrero

El famoso hotel ‘Camarena’ no abrirá sus puertas en estas vacaciones de fin de año en el centro turístico de Acapulco, Guerrero, porque las autoridades de turismo prohibieron acampar en la zona federal.

Al respecto Alfredo Lacunza de la Cruz, director general de la Promotora y Administradora de Playas de Acapulco, indicó:

El tema del ‘Camarena’, el acampar en la playa no está permitido, ni en banquetas tampoco como lo vimos esta mañana, es antihigiénico y es una muy mala imagen para el puerto

Apoyo de turistas

Muchos turistas apoyan esta medida porque consideran que un hotel es más seguro que dormir en una playa.

Como lo refiere Consuelo:

Yo digo que mejor en un hotel, que vengamos a un hotel, hay de costos, podemos checar el que nos pueda, el que esté a nuestro alcance más que nada por la seguridad, dormimos tranquilos, nos evitamos algún problema o alguna riña que haya

Opciones

Las autoridades indican que el destino cuenta con casi 17 mil cuartos de hotel y 25 mil casas y departamentos de renta por lo que hay alojamientos suficientes para que el turismo no use la playa para pernoctar, pero dieron otras opciones.

Simón Quiñónez García, secretario de Turismo de Guerrero, precisó:

Las autoridades federales, la Profepa, también las municipales y las estatales vamos a invitar a la gente a que puedan acampar en la unidad deportiva Acapulco en donde vamos a habilitar sanitarios y donde van a tener la seguridad para desarrollar esta actividad

Para el último día del año Acapulco estará lleno, se espera que miles de personas se concentren en la bahía para presenciar la gala pirotécnica que en esta ocasión incluirá un espectáculo musical sincronizado con los fuegos artificiales y drones.

"Hemos tenido 500 mil, hasta 600 mil personas, este año va a ser más espectacular la gala de pirotecnia va a durar 10 minutos, la temática es la discoteca más grande del mundo, va a haber rayos láser en la bahía, va a haber drones también y se va a poder sincronizar la música que lleva el show, es un show piromusical", explicó Simón Quiñónez García.

Se espera que a partir del 26 de diciembre y hasta los primeros días de enero del 2026 el puerto guerrerense mantendrá ocupaciones cercanas al 100%.

Con información de Isaac Flores

