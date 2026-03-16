Capufe Anuncia Cierres en la México-Puebla: Días y Horas con Afectación en la Autopista

¡Toma precauciones! Caminos y Puentes Federales (Capufe) anunció próximos cierres en la autopista México-Puebla debido a obras, por lo que aquí te informamos la zona exacta, los días y horas en que habrá afectaciones en esta importante vialidad del centro de México.

En redes sociales, el organismo dependiente de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), dio a conocer que la medida es por obras del Trolebús Chalco-Santa Martha.

El Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México (SITRAMYTEM), detalló, realizará el montaje de una estructura metálica a la altura de kilómetro 20 de la autopista México-Puebla.

Noticia relacionada: Carreteras Bloqueadas en México Hoy, Lunes 16 de Marzo 2026.

Cierres en la México-Puebla

Por ello, emitió un aviso especial sobre el cierre temporal de carriles centrales en el km 20:

Las labores iniciarán el martes 17 de marzo a las 21:00 horas y concluirán a las 05:30 horas del miércoles 18 de marzo.

horas del miércoles 18 de marzo. Asimismo, se realizará un cierre temporal en los carriles centrales en ambos sentidos de las 00:00 a las 01:00 horas del miércoles 18 de marzo.

Por dicha razón, recomendó a los automovilistas anticipar sus tiempos de traslado, manejar con precaución y reducir la velocidad al aproximarse a esa zona, así como tomar vías alternas en caso de ser necesario.

“Agradecemos su comprensión ante las molestias que estos trabajos puedan ocasionar. Las mejoras en la infraestructura son indispensables para garantizar mayor fluidez y seguridad”, puntualizó.

Trabajos de mejora durante varios días

En un segundo comunicado, Capufe indicó además que del 17 de marzo al 30 de abril de 2026, se realizarán trabajos de mejora del kilómetro 17 al 22 de la autopista México-Puebla, en ambos sentidos

Expuso que esos trabajos, a cargo del SITRAMYTEM, generarán desvíos parciales en los carriles centrales para ambos sentidos.

Los horarios de trabajo serán de lunes a viernes de 10:00 a 17:00 horas y de 22:00 a 5:00 horas, alertó.

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Con información de N+.

spb