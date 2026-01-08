¿Hay Cierres en Carreteras Hoy? Lista de Autopistas con Afectaciones este 8 de Enero 2026

¡Toma precauciones! Este jueves 8 de enero de 2026 se registran cierres en varias carreteras y autopistas de México, por lo que aquí te damos a conocer el reporte de las autoridades para que consideres rutas alternas y no se te haga tarde al realizar tus actividades.

Además, puedes seguir todos los canales de N+ para conocer la situación específica de vialidades como las autopistas México-Puebla y México-Querétaro, así como otras calles y avenidas y la situación del transporte público de la Ciudad de México (CDMX).

Choque en caseta de Tepotzotlán

Por ejemplo, hoy la autopista México-Querétaro amaneció con severa afectación luego de un choque en una de las cabinas de la caseta de Tepotzotlán.

Un tráiler doble remolque impactó una garita de la caseta, con dirección a la CDMX; el conductor dijo que en el km 107 se acercaron a él tres sujetos en otra unidad de carga, se subieron para asaltaron, lo amarraron arriba de la unidad y avanzaron varios kilómetros.

Los sujetos llegaron a una gasolinera y en el momento en que se incorporaron nuevamente a la circulación lo hicieron a exceso de velocidad, por lo que la Guardia Nacional inició una persecución.

Para escapar, los hombres que querían robar el tráiler cargado con 51 toneladas de sandía y que iba de Puerto Vallarta a Iztapalapa, terminaron impactando la cabina. Por estos hechos no se reportaron personas lesionadas ni detenidas.

Video: Tráiler Impacta Caseta de Tepotzotlán durante Asalto

Lista de carreteras afectadas hoy, 8 de enero

De acuerdo con la Guardia Nacional carreteras y Caminos y Puentes Federales (Capufe), hay varias carreteras y autopistas de México afectadas este 8 de enero, debido a accidentes, presencia de personas, situaciones climatológicas, entre otras:

A las 03:05 horas: Reducción de carriles en la autopista La Carbonera-Puerto México, km 233, dirección La Carbonera, por atención de accidente (maniobras para el retiro de unidad siniestrada). Por seguridad de las personas usuarias, las Plazas de Cobro Los Chorros y Huachichil permanecerán cerradas. Dirección Puerto México, registra reducción de carriles.

Reducción de carriles en la autopista La Carbonera-Puerto México, km 233, dirección La Carbonera, por atención de accidente (maniobras para el retiro de unidad siniestrada). Por seguridad de las personas usuarias, las Plazas de Cobro Los Chorros y Huachichil permanecerán cerradas. Dirección Puerto México, registra reducción de carriles. A las 05:21 horas, Capufe informó del cierre parcial de la circulación en la Plaza de Cobro Tepotzotlán , en la autopista México-Querétaro, dirección CDMX por la atención del choque contra una cabina.

informó del en la , en la autopista México-Querétaro, dirección CDMX por la atención del contra una cabina. A las 06:04 horas , se informó que continuaba la reducción de carriles por atención del accidente en la Plaza de Cobro Tepotzotlán , dirección CDMX. El personal inició maniobras de grúa para el retiro de la unidad siniestrada.

, se informó que continuaba la , dirección CDMX. El personal inició maniobras de grúa para el retiro de la unidad siniestrada. A las 06:50 horas: Reducción de carriles en km 45 de la autopista México-Querétaro, dirección CDMX, por atención de accidente (maniobras para el retiro de las unidades siniestradas).

