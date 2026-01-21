¿Hay Bloqueos en Carreteras Hoy? Lista de Autopistas con Afectaciones el 21 de Enero 2026

Este miércoles, 21 de enero de 2026, se registran afectaciones viales en varias carreteras de México. Te damos a conocer si hay cierres a la circulación, de acuerdo con el reporte de las autoridades, para que consideres rutas alternas y no se te haga tarde al realizar tus actividades.

Todos los días, miles de personas transitan por las carreteras del país, por lo que cualquier incidente complica la circulación para cientos de personas que buscan llegar a sus destinos para realizar sus actividades.

¿Hay bloqueos en carreteras hoy?

Como todos los días, te mantenemos informado de lo que reportan Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN) Carreteras respecto a percances o afectaciones en las principales autopistas del país. Hasta el momento no hay reporte de bloqueos, pero sí accidentes que afectan la circulación:

Edomex

A las 6:58 horas, se reportó un accidente de tráiler en la carretera Atlacomulco-Toluca, a la altura de Ojo de Agua, dirección Atlacomulco, lo que provoca carga vehicular.

Querétaro

A las 6:33 horas se reportó un accidente que afectara la circulación de la autopista México-Querétaro, en el km 203, dirección CDMX, hay reducción de carriles.

Baja California

A las 11:45 horas de ayer, hubo presencia de manifestantes cerca del km. 154+800 de la carretera Ensenada-Lázaro Cárdenas, y la vialidad tuvo cierre total a la circulación, pero ya se retiraron del lugar.

Coahuila

A las 6:17 horas, se reportó cierre parcial de circulación en la Autopista La Carbonera - Puerto México, km 208, dirección La Carbonera, por un accidente.

