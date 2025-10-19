Anuncian Cortes en Libramiento de Cuernavaca por Mantenimiento, Checa Aquí Cuándo Serán
La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes informa sobre labores de conservación en el Libramiento de Cuernavaca. Se exhorta a las personas usuarias a tomar precauciones.
La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó, a través de un comunicado, que los días 20 y 21 de octubre de 2025 se realizarán trabajos de mantenimiento en las gazas del kilómetro 95, en ambos sentidos, en la zona conocida como Polvorín (entrada al Libramiento de Cuernavaca).
Estas labores de conservación vial se efectuarán en horario nocturno, de 22:00 a 6:00 horas, y generarán cortes temporales en el acceso y salida del libramiento.
Circulación segura y eficiente
Se exhorta a las y los conductores a prever sus tiempos de traslado, manejar con precaución, disminuir la velocidad al aproximarse a la zona de intervención, y tomar vías alternas en caso de ser necesario.
La SICT pidió la comprensión de la ciudadanía por las molestias que puedan ocasionarse y aseguró que estas acciones buscan mantener una infraestructura que permita una circulación segura y eficiente. Para mayor información o en caso de emergencia, se encuentra disponible el número de atención.
