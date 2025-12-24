Cuautla, el Municipio con Mayor Incidencia del Delito de Extorsión en el País

En Morelos, durante dos operativos contra la extorsión en colonias de Cuautla, fueron detenidos dos hombres con armas y vehículos oficiales del Ayuntamiento.

Uno de 53 años de edad, portaba una credencial que lo acreditaba como inspector de Verificación de Comercio del municipio.

Negocios cerrados, locales abandonados o en renta forman parte el paisaje económico de Cuautla, Morelos.

Entre enero y noviembre de este año se han registrado 236 carpetas de investigación por extorsión, convirtiéndolo en el municipio con mayor incidencia de este delito en el país.

Los empresarios locales afirman que la forma más común para ejercerlo es, primero, de forma escrita y después a través de una llamada telefónica que proviene de algún Penal.

El asesor de seguridad del CCE Morelos, Rafael Rueda Moncalian, explicó:

Cuautla tienes industria, tienes comercio, agricultura, ganadería. Es un municipio muy próspero. En el cobro de piso, lo que se ha manejado, la modalidad fue: Te dejaban un papelito con un teléfono, muchas veces para que te comunicaras, o realmente era la llamada telefónica donde te decían que eran de equis grupo y tenías que dar una cantidad para protección

En Cuautla nadie se atreve a dar una entrevista por miedo a las represalias, que cada vez son más visibles.

La madrugada de este lunes fue quemado un puesto de comida a lado del Hospital General, el domingo fue baleada una taquería en el centro del municipio y la semana pasada quemaron una tienda de vestidos de quince años, un bar y un hotel.

Video: Un Papel y Una Llamada, Así Son Extorsionados Empresarios en Cuautla, Morelos

Ubicación geográfica

El estado colinda y conecta con Ciudad de México, Estado de México, Puebla y Guerrero.

"Su situación geográfica muchas veces ha permitido que han llegado muchos grupos a delinquir. Después de aquel huracán de Acapulco, migró mucho delincuente porque muchas formas de extorsionar, por ejemplo, a los ruteros que se daban en Guerrero, empezaron a manejarse en el estado de Morelos", aseguró Rueda Moncalian.

En 2024, el número de negocios en Cuautla alcanzó un mínimo de 13 mil 545 establecimientos y aunque este año aumentaron, la recuperación aún es insuficiente.

Rafael Rueda Moncalian, afirma que muchos empresarios piensan demasiado la decisión de poner un negocio en el municipio por la inseguridad.

Mucho empresario piensa 2 veces antes de poner un negocio o sobre todo, comerciantes en dicho lugar por el tema de la inseguridad

El municipio es parte de la Estrategia Nacional Contra la Extorsión, para ello se han colocado arcos de seguridad y videovigilancia y los casos de extorsión pueden denunciarse al 089, o al teléfono de la Fiscalía de Investigación de Delitos de Alto Impacto morelense.

Con información de José Ángel Ramírez y Carlos Moreno

