Decomisan Marihuana y Motos que Estaban Escondidos entre Maleza, en Taxco

Elementos de la Guardia Nacional (GN) aseguraron marihuana y motocicletas que estaban escondidas entre la maleza en el municipio de Taxco, Guerrero.

En un comunicado, la dependencia detalló que los hechos ocurrieron durante patrullajes en las inmediaciones de un camino en la localidad de El Aguacatal.

Ahí, en coordinación con el Ejército Mexicano y la Policía Estatal, los elementos de la GN localizaron 20 costales de marihuana escondidos en un montículo.

Noticia relacionada: Detienen a Dos Sujetos con Más de 170 Dosis de Droga durante un Cateo en la Ciudad de Puebla.

Casi 50 kilos del enervante

Al realizar una inspección detallada en el sitio, las fuerzas armadas localizaron lo siguiente:

Marihuana en greña con peso de 49 kilogramos.

en greña con peso de 49 kilogramos. Envoltorios con cocaína.

6 motocicletas.

Un uniforme táctico.

La Guardia Nacional indicó que los costales con el narcótico y las motocicletas fueron puestos a disposición del Ministerio Público, para continuar con las investigaciones correspondientes.

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas

Con información de N+.

spb