Deficiente y en Mal Estado el Transporte Público en Acapulco, Guerrero

En el puerto de Acapulco, Guerrero, circulan miles de vehículos del transporte público viejos y en mal estado.

De un parque vehicular de 30 mil unidades del servicio público en la ciudad, al menos el 50% registra un notable deterioro o son vehículos descontinuados.

Al respecto Juan Miguel Castillo Zamora, delegado de Transporte en Acapulco indicó:

Hay vehículos de plano que ya no pueden estar circulando. Yo creo que en esas condiciones tenemos un 50% de que ya podrían salir. En gobiernos anteriores han venido pateando el bote como se dice por ahí

La población no está conforme con el servicio que les brindan los taxis colectivos, camiones urbanos, camionetas de rutas alimentadoras, entre otras unidades del servicio público por su mal estado, lo que representa un riesgo para quienes los abordan.

Como lo refiere Rodolfo, un ciudadano:

Si te fijas por lo regular todos los pintan y eso, pero ya cuando te metes están bien feos de adentro, los asientos están muy incomodos y huelen mal, sí, los seguros de las puertas ni agarran bien

Sin dinero para renovación

Los choferes reconocen que las unidades están en mal estado, pero dicen que no tienen dinero para renovarlas.

Fernando, taxista, asegura que es complicado invertir:

Está un poquito complicado para invertirle. El presupuesto no da para llegar a eso

Las autoridades de Transporte indican que se les estará entregando un aviso a los trabajadores del volante para que renueven sus unidades a más tardar el primer trimestre del 2026, de lo contrario no se les permitirá prestar el servicio.

Por el momento, la Delegación de Transporte en el puerto lleva a cabo operativos para identificar las unidades que ya no deben circular y prestar servicio a la población por el mal estado en el que se encuentran.

Historias recomendadas:

Con información de Isaac Flores

LECQ