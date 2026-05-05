Dejan Otro Niño Dentro de Auto Bajo el Sol, Ahora en Morelia: ¿Qué Pasó con su Abuela?

Un menor fue encontrado al interior de un vehículo bajo el sol en Morelia, lo que causó alertas por este tipo de incidentes, luego de un caso reciente con consecuencias fatales en Mexicali.

De acuerdo con autoridades de seguridad, el menor permanecía dentro de un automóvil con los vidrios casi cerrados mientras su abuela realizaba un trámite de canje de boletos. Elementos de vialidad atendieron la situación al detectar al niño en condiciones de riesgo.

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El menor presentaba signos de sed y hambre, por lo que recibió atención inmediata para garantizar su bienestar. Las autoridades tomaron medidas para resguardar su integridad.

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El caso en Mexicali que terminó en tragedia

Este hecho ocurre días después de que un niño de tres años muriera en Mexicali, presuntamente tras permanecer varias horas dentro de un vehículo.

Según los reportes, el menor fue localizado por sus familiares dentro del automóvil. Paramédicos confirmaron que ya no contaba con signos vitales al llegar al lugar.

De forma preliminar, el Servicio Médico Forense determinó que la causa de muerte fue golpe de calor, sin indicios de violencia previa. La Fiscalía estatal mantiene abierta una investigación para esclarecer los hechos.

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