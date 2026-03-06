Derrame de Hidrocarburo en Veracruz Genera Daños Ambientales y Económicos para Habitantes

La limpieza del hidrocarburo que afecta desde inicios de semana playas de la costa sur de Veracruz podría tomar diez días, según autoridades municipales en Coatzacoalcos.

Hasta ahora no se ha dado a conocer el origen del derrame, mientras los habitantes de la zona padecen los daños ambientales y económicos.

Al respecto Teodora Martínez, habitante de Jicacal, Veracruz, indicó:

“No se ponen a pensar lo que es la naturaleza, de verdad no es nada más el recurso todo mundo pelea el recurso, pero no se ponen a ver, están dañando el mar”

Desde hace 4 días que el hidrocarburo llegó a las costas del sur de Veracruz, miles de personas permanecen en la incertidumbre.

No hay pesca, no hay productos del mar y los que estaban almacenados ya no se venden por temor a la contaminación, nadie visita la playa de Jicacal municipio de Pajapan.

“Y el aire se siente al respirar, se siente que viene el aire con olor a chapopote y es algo que incomoda a los turistas”, señala Teodora Martínez.

Video: Derrame de Hidrocarburos Genera Daños Ambientales y Económicos en Municipios del Sur de Veracruz

Manchas negras provenientes del mar siguen recalando, aunque en menor cantidad, hacia la zona de playa en Coatzacoalcos.

Habitantes de la localidad pesquera y turística de Barillas también están desesperados.

Desconocen el nivel de contaminación que alcanzó la laguna y sus manglares.

Los pobladores de Barrillas retuvieron por algunos minutos a personal de Pemex y de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente para exigir respuesta a sus demandas de indemnización y un estudio de las afectaciones al medio ambiente.

Limpieza

Mientras tanto en la zona de playas, la limpieza comenzó con la participación de los mismos pobladores preocupados por salir de la contingencia antes del periodo vacacional de Semana Santa.

Como lo refiere Dulce María González, habitante de Barrillas:

“Interesados en que salga rápido esto porque, viene la semana en que vienen los vacacionistas aquí, es un buen paso”

Autoridades municipales de Coatzacoalcos estimaron que la limpieza de la zona se extendería alrededor de 10 días, sin embargo, del origen y los daños ambientales que provoca el derrame no se ha concluido nada.



