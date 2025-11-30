Lo que se Sabe de la Desaparición de Cuatro Presuntos Transportistas en Carretera de Oaxaca

La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Oaxaca confirmó la desaparición en el Municipio de Matías Romero de cuatro hombres.

De acuerdo con las fichas, se trata de Andrés Eloy Ramos Ceja, de 28 años de edad; Aldher Francisco Moreno Hernández, de 38; Juan José Pérez Hernández, de 37, y Fernando Castro Morales, de 41, quienes presuntamente son transportistas.

La Comisión emitió la alerta de búsqueda de los conductores que desaparecieron desde el 20 de noviembre en el municipio de Matías Romero en Oaxaca.

La Estatal de Búsqueda de Personas de Oaxaca reportó que uno de los desaparecidos fue visto por última vez en el trayecto Reynosa, Tamaulipas, a Oaxaca, pero medios locales informaron que los 4 son originarios o provenían de Tamaulipas.

Familares piden ayuda para encontrarlos

Mediante redes sociales, personas que dicen ser familiares de los desaparecidos han pedido ayuda para localizarlos.

Una de las usuarias identificada como Mafer, asegura que Fernando Castro Morales es su papá:

“Él es mi papá (la primer foto) y desapareció sin dejar rastro en Matias Romero Avendaño, Oax; se presume que iba con 3 acompañantes (las demás fichas)”, se lee en las publicaciones.

A decir de la usuaria, su papá y los demás desaparecidos iban juntos y que no hay noticias que hablen de ellos, no hay pistas, no hay llamadas y nadie vio nada. Además que solo hay llamadas y mensajes de extorsión jugando con la desesperación que afecta a las 4 familias.

La usuaria reiteró que la desaparición fue el jueves 20 de noviembre aproximadamente a las 19:40 horas en la pensión de Pemex ubicada en Matías Romero.

Hasta el momento, autoridades ni la comisión de búsqueda han confirmado que los desaparecidos sean transportistas.

