Protesta de Ayotzinapa Hoy: Zona Afectada por Normalistas y Padres de los Desaparecidos en CDMX

Luego de la marcha del miércoles, este jueves siguen las movilizaciones por el caso Ayotzinapa, en Ciudad de México (CDMX); aquí te decimos dónde y a qué hora es la protesta de hoy, 27 de noviembre de 2025, de los padres de los 43 desaparecidos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos.

¿Dónde es la protesta de hoy por el caso Ayotzinapa?

A 11 años de las desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, los padres de los estudiantes siguen con su lucha para esclarecer el caso, como lo hicieron el miércoles, 27 de noviembre de 2025, con la marcha que realizaron del Ángel de la Independencia al Hemiciclo a Juárez.

Este jueves, los padres de los 43 normalistas desaparecidos van a encabezar una protesta en Palacio Nacional, en el Zócalo de la Ciudad de México, de acuerdo con la agenda de movilizaciones de hoy de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de CDMX.

Los padres de los jóvenes, acompañados por normalistas y el colectivo 134 Acción Global por Ayotzinapa y México, mantienen la exigencia para llegar a la verdad y hacer justicia, por la desaparición de sus hijos, la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014, en iguala, Guerrero.

Los manifestantes buscan que los responsables de este caso sean encarcelados y se haga justicia.

Se prevé que los padres de los normalistas de Ayotzinapa se concentren en la zona del Zócalo CDMX a partir de las 16:30 horas.

Con información de N+.

RMT