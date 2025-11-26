Marcha de Ayotzinapa Hoy en CDMX: Puntos Afectados por Normalistas y Padres de Desaparecidos

Toma tus precauciones: Este miércoles habrá varias marchas y movilizaciones en la Ciudad de México (CDMX); entérate aquí de todos los detalles sobre los puntos afectados hoy, 26 de noviembre de 2025, por la manifestación por el caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.

¿Dónde es la marcha de Ayotzinapa de hoy?

El colectivo 134 Acción Global por Ayotzinapa y México marchará hoy en Ciudad de México para exigir al Estado mexicano verdad, justicia y cárcel para los responsables involucrados en la desaparición de los estudiantes normalistas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, a más de 11 años del caso, de acuerdo con la agenda de movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de CDMX.

Padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa encabezarán la marcha y estarán acompañados por estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa e integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Los grupos de manifestantes se concentrarán en el Ángel de la Independencia, en Paseo de la Reforma, para marchar desde las 16:00 horas de este miércoles.

La marcha recorrerá Paseo de la Reforma con dirección al Hemiciclo a Juárez, en la zona Centro de la Ciudad de México.

Alternativas viales

Te recomendamos tomar precauciones y transitar por vías alternas como las siguientes:

Circuito Interior

Eje Central Lázaro Cárdenas

Mapa del Ángel de la Independencia

