Marchas HOY 27 de Noviembre de 2025 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy jueves 27 de noviembre de 2025.

Las autoridades capitalinas esperan 6 concentraciones, 2 rodadas ciclistas y 8 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este jueves en la capital del país.

Concentraciones

Cuauhtémoc

09:30 Horas. El Movimiento Nueva Aztlán se reunirá en las Oficinas Centrales de la Secretaría de Administración y Finanzas en Av. Niños Héroes y Dr. Lavista, Col. Doctores.

Se manifestarán en defensa de 2 inmuebles.

Cuauhtémoc

16:30 Horas. Padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa se concentrarán en Palacio Nacional en Plaza de la Constitución, Col. Centro Histórico.

En la 134 acción Global por Ayotzinapa y México.

Rodadas ciclistas

Álvaro Obregón

07:00 Horas. La “Unidad Proletaria Pedregal San Nicolás (UPPENSA)” Rodará de una Plaza Comercial en San Jerónimo No. 630-4, Col. Jardines del Pedregal con destino al 4° Dinamo, en Parque de los Dinamos, alcaldía Magdalena Contreras.

Álvaro Obregón

18:00 Horas. La “Unidad Proletaria Pedregal San Nicolás (UPPENSA)” rodarán de Insurgentes No. 2342, Interior C, Col. Chimalistac con destino al Centro Histórico de la Ciudad de México.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 27 de noviembre de 2025, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

Con información de SSCCDMX

