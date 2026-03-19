Un tren de carga de la empresa Ferromex descarriló, hoy jueves 19 de marzo de 2026, en San Francisco de los Romo, en Aguascalientes. Se ha reportado un saldo de al menos una persona fallecida, y siete lesionados de gravedad, que son migrantes, según el reporte de autoridades locales.

Video relacionado: Tren Carguero con Granos Descarrila en Culiacán, Sinaloa; Carga Queda Regada

El secretario de Seguridad Pública del estado, Antonio Martínez Romo, precisó que colapsaron alrededor de 24 vagones de carga que se dirigían a Torreón y los migrantes iban recostados a bordo.

¿Qué se sabe del accidente de tren en Aguascalientes?

Los migrantes, uno de El Salvador y el resto de la Honduras, tomaron el tren en San Francisco de los Romos y se dirigían a Torreón, Coahuila cuando ocurrió el accidente.

24 de los 85 vagones del tren cargado con carbón salieron de las vías, a la altura de Estancia de Chora y quedaron volcados.

Eduardo Muñoz de León, coordinación Protección Civil Estatal explicó que esperaban los trabajos de limpieza de Ferromex.

"Falta que Ferromex haga ya la limpieza y, si hay alguien más, determinar si hubiera un número más de estos, pero por las versiones que dan los lesionados es que eran ocho los que venían".

Sobre las causas del accidente, presuntamente se trata de la falta de vías en el tramo donde sucedieron los hechos. Los tres maquinistas que iban en el tren no presentaron lesiones.

Video muestra descarrilamiento repentino

Un video muestra que el convoy perdió el control en la comunidad Estación de Chora, y la carga de carbón que transportaba el ferrocarril quedó regado.

Historias recomendadas:

Con información de N+

HVI