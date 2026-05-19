Desplazados por Violencia en Chilapa Regresan a sus Hogares solo para Constatar su Destrucción

En la montaña de Guerrero, el grupo criminal conocido como ‘Los Ardillos’ llegó con drones, explosivos y fusiles de alto calibre a bordo de vehículos blindados hasta la comunidad indígena de Tula, en el municipio de Chilapa, quemaron casas y en tres días convirtieron una comunidad en un pueblo fantasma, en el que solo quedan animales amarrados y paredes calcinadas.

María Anastasia Cabrera ha vivido más de 70 años en la comunidad de Tula, municipio de Chilapa en el estado de Guerrero. El viernes pasado, junto a la Guardia Nacional, volvió a su casa solo para constatar su destrucción, por miembros del grupo criminal ‘Los Ardillos’, liderado por los hermanos Ortega Jiménez.

“Ahora yo mejor me voy a ir a Alcozacán. Aquí caen balaceras, parece semilla de calabaza cuando se está tostando”

Tula es una de las 12 comunidades indígenas de Chilapa que desde 2015 se declararon en rebeldía en contra de los grupos criminales, para defenderse formaron policías comunitarias, hoy bajo la organización del Consejo Indígena y Popular de Guerrero, la CIPOG-EZ.

Video: Desplazados por Violencia Regresan a Chilapa Solo para Constatar la Destrucción de sus Viviendas

Prisco Rodríguez, parte de las policías comunitarias, recuerda cómo el grupo de ‘Los Ardillos’, armados con drones, fusiles calibre 50 y vehículos blindados ingresaron a Tula el pasado 6 de mayo.

“Lo único que vemos pues son las casas quemadas, los animales amarrados, pero aquí no hay ni una persona que haya regresado”

El día 9 llegó el Ejército a la zona, tras tres días de enfrentamientos entre ‘Ardillos’ y comunitarios.

Pero la noche del 9 de mayo, acusan, ‘Los Ardillos’ incendiaron la mayoría de las casas y los montes de Tula, y avanzaron a las comunidades de Xicotlán y después a Acahuehuetlán, donde con drones desplazaron a los pobladores.

Los comunitarios resistieron en la comunidad de Alcozacán hasta el día 13 de mayo que llegaron más elementos federales a la zona.

Agresión

El asedio y agresión a las 12 comunidades en resistencia es de larga data: En 2020, 10 músicos de la zona fueron asesinados y calcinados por ‘Los Ardillos’. Días después se registraron imágenes de niños armados en una marcha de protesta de policías comunitarios en contra del grupo criminal. En 2023 intentaron tomar la comunidad de Tula y fueron repelidos.

La agresión más reciente se dio el 6 de abril pasado cuando 4 albañiles que laboraban en la comunidad de Xicotlán, originarios de Tula, fueron asesinados.

Hoy Tula es un pueblo fantasma y una comunidad menos en resistencia. Unos 100 habitantes se desplazaron a Alcozacán y a otras ciudades.

“Esto ya se perdió, ya no quieren vivir nadie aquí”, asegura Sixto Mendoza.

Ayuda

Miembros de la Iglesia católica arribaron a Alcozacán, en donde se concentraron los desplazados para oficiar una misa y repartir ayuda.

Invitaron a donar alimentos y enseres a los desplazados de este sitio y de otras comunidades de Chilapa.

Historias recomendadas:

Con información de Raymundo Pérez Arellano y Adrián Tinoco

LECQ