Despliegan 620 Elementos Federales y Estatales para Combatir Inseguridad en Hidalgo

En lo que va del 2026, en Tula, Hidalgo, han ocurrido nueve homicidios a consecuencia de la inseguridad y los ataques armados que van en aumento en la región.

Ante esta situación fueron desplegados elementos de seguridad federales y estatales para disminuir la actividad criminal. Así lo informó Salvador Cruz Neri, Secretario de Seguridad Pública de Hidalgo.

Tenemos el apoyo del gobierno federal, ya contamos en la región con 620 elementos de las fuerzas federales y las fuerzas del estado con 100 unidades en seis municipios principalmente, que es Tula de Allende, Atotonilco de Tula, Tlaxcoapan, Atitalaquia, Tepeji del Río y Tlahuelilpan

Violencia va en aumento

Para los habitantes de Tula de Allende, como Don Gregorio, la violencia e inseguridad va en aumento y la vigilancia por parte de las autoridades ha sido mínima.

Hace falta más vigilancia, patrullas, ya sea como, vigilancia a nivel municipal, estatal hasta federal porque sí cada vez está avanzando más la delincuencia

La Secretaría de Seguridad Pública del estado señaló que el reforzamiento de seguridad abarcará seis municipios de la región.

Agregó que, hasta el momento, ya se han realizado dos cateos en la comunidad de Santa Ana Ahuehuepan, relacionados con hechos de violencia.

Con información de Bertha Alfaro

