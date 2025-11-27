Golpe al Cártel de Sinaloa: Detienen a Alejandro "N", 'El Placas', Jefe de Sicarios de Los Mayos

La Secretaría de Marina dio a conocer hoy, 27 de noviembre de 2025, que detuvieron en Colima a Alejandro "N", alias El Placas, señalado como jefe de sicarios y por tráfico de drogas.

Forma parte de Los Mayos, facción afín al Cártel de Sinaloa, era un objetivo prioritario de las autoridades. Durante el operativo también fue detenido su hermando Osvaldo "N" por posesión de marihuana y drogas sintéticas.

Las detenciones se realizaron en el marco de la Estrategia de Seguridad Pez Vela 2025, que la Marina implementa en coordinación con la Fiscalía General de República (FGR), la Secretaría de Seguridad Pública de Colima y autoridades municipales.

En los patrullajes terrestres efectuados en diversas colonias de Manzanillo, elementos navales ubicaron a los presuntos integrantes del grupo criminal. Durante el aseguramiento se decomisaron:

Aproximadamente 1.2 kg de metanfetamina.

565 gramos de marihuana.

23 cartuchos útiles.

Una motocicleta y un vehículo.

Dos teléfonos celulares.

Todo lo confiscado, junto con los detenidos, fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal para integrar las carpetas de investigación correspondientes.

Por otro lado, la Sexta Región Naval compartió el medio para presentar denuncias anónimas a través de su número telefónico y WhatsApp 314 160 32 74, así como en sus formularios oficiales de participación ciudadana: https://forms.gle/gEEnWsch7cFWPCYJ8.

