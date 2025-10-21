Durante dos operaciones conjuntas, fuerzas de seguridad federales y estatales detuvieron a tres presuntos integrantes de una célula delictiva en Tabasco, a quienes les aseguraron aproximadamente 33 mil 128 dosis de droga y más de media tonelada de marihuana.

En un comunicado, el Gabinete de Seguridad informó que los hechos ocurrieron en los municipios de Cunduacán y Nacajuca.

En los despliegues participaron miembros de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Estatal.

Operativo en Cunduacán

En Cunduacán, los agentes inspeccionaron un vehículo sin placas y con impactos de arma fuego, en el cual viajaban dos personas que transportaban lo siguiente:

32 mil 118 dosis de cristal.

560 dosis de cocaína.

450 dosis de piedra.

Un arma larga.

Un cargador metálico con ocho cartuchos.

Un chaleco táctico.

Operativo en Nacajuca

Mientras que en Nacajuca, el personal de seguridad le marcó el alto a un sujeto que conducía una camioneta de carga en inmediaciones del Ejido Lomitas.

Al notar la presencia de los uniformados, el hombre intentó huir del lugar, por lo que se le dio alcance y se le realizó una inspección en la que encontraron:

Un arma corta.

Un cargador con siete cartuchos.

Seis chalecos tácticos.

Tres placas balísticas.

Alrededor de 608 kilogramos de marihuana.

Afectación millonaria a la delincuencia

El Gabinete de Seguridad indicó que las dosis aseguradas del primer evento representan una afectación económica de 6.5 millones de pesos a las células delictivas.

Indicó que al realizar un cruce de información, se tuvo conocimiento que los detenidos pertenecen a una célula delictiva y realizan funciones de robo de transporte de carga y narcomenudeo.

Los sujetos y lo asegurado fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, con el fin de integrar la carpeta de investigación del caso.

