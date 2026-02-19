Detienen a 3 Policías Estatales por Atentado Contra Subsecretario de SSP Colima

Tres elementos de la Policía de Colima, entre ellos una mujer, fueron detenidos por el atentado contra el subsecretario de Operaciones de la Secretaría de Seguridad Pública estatal (SSP), Heriberto Morentin Ramírez, quien fue agredido a balazos el 9 de diciembre de 2025 cuando se trasladaba en su vehículo.

La mañana de hoy, 19 de febrero de 2026, la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad de Colima anunció la detención de los policías estatales José Caín "N", Jorge Gabriel "N" y Rosa Martha "N".

Explicó que la Fiscalía General del Estado (FGE) cumplimentó órdenes de aprehensión en su contra, pues presuntamente actuaron en complicidad en la comisión del delito de homicidio calificado en grado de tentativa, por la agresión en contra del subsecretario de la SSP Colima.

Operativo conjunto

De acuerdo con el Gobierno de Colima, las detenciones se lograron en un operativo coordinado entre la FGE, la SSP Estatal y la Secretaría de Marina (Semar), derivado de los actos de investigación desarrollados por el Ministerio Público, con el objetivo de esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.

Los tres detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente, quien determinará su situación jurídica conforme a derecho.

Atentado contra mando policial

Morentin Ramírez fue agredido el 9 de diciembre de 2025, en la zona norte de la ciudad de Colima, cuando se trasladaba hacia las instalaciones de la SSP, para iniciar su jornada laboral.

Según testigos, alrededor de las 07:00 horas la víctima iba circulando a la altura de Plaza Zentralia cuando sujetos a bordo de una camioneta estacionada comenzaron a dispararle con armas largas.

El subsecretario fue trasladado a un hospital privado por policías de la corporación para su atención médica.

Con información de N+.

