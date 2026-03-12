Detienen a 5 Presuntos Integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación en Chiapas

En Chiapas, cinco presuntos integrantes del Cártel de Jalisco Nueva Generación fueron detenidos en un operativo aéreo en el que participaron los tres órdenes de gobierno, encabezados por la Secretaría de Seguridad del Pueblo.

Ocurrió en el municipio de Ixhuatán en la región norte de la entidad.

Los detenidos, tres de ellos originarios de Jalisco, uno de Campeche y otro de Tuxtla Gutiérrez, están relacionados con amenazas contra autoridades estatales y federales, además se les investiga por los delitos de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y contra la salud.

Al respecto Oscar Alberto Aparicio Avendaño, secretario de Seguridad del Pueblo, indicó:

“De manera puntual con el Black Hawk tuvimos una intervención en este citado municipio donde detuviéramos a cinco generadores de violencia; Arek ‘N’ alías ‘El Pequeño’, Julio César ‘N’ alías ‘El Moreno’, Iván ‘N’, alías ‘El Tetor’, Alejandro ‘N’ alías ‘El Barbas’ y alias ‘El Machado’, este personaje fue el presuntamente encargado de difundir los videos amenazando al gobierno del estado, al gobernador, al fiscal general y a su servidor”

A los detenidos se les aseguró: 5 armas largas, 5 cargadores, 129 cartuchos útiles, 16 chalecos balísticos, equipo táctico, y narcóticos, además de estar relacionados en un homicidio de una persona del sexo femenino.

“Este presunto grupo del Cártel de Jalisco Nueva Generación y también implicados en el homicidio que hubiera de una femenina el día del abatimiento de ‘El Mencho’, que esto fue a nivel nacional y generaron violencia en esta zona”, precisó Aparicio Avendaño.

Otros operativos

Las autoridades de seguridad de Chiapas informaron que en otros operativos se han detenido a ocho personas más por narcomenudeo y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos en los municipios de Chenalhó, Tapachula y Mazatán; entre ellos un presunto jefe regional del Cártel de Sinaloa que operaba en el municipio de Tapachula.

Con información de Juan Álvarez

LECQ