Detienen al "Luki", Líder de Grupo Criminal en Macuspana, Tabasco, Relacionado con Extorsiones

La mañana de hoy, 29 de diciembre de 2025, el Gabinete de Seguridad, encabezado por Omar García Harfuch, informó que detuvieron a Eduardo Alberto "N", alias "Luki", por delitos relacionados con extorsiones, homicidios y contra la salud en Macuspana, Tabasco.

De acuerdo con las autoridades, el detenido era un objetivo prioritario en el estado de Tabasco, quien se desempeñaba como jefe de plaza de un grupo criminal. Detallaron que la captura se realizó como resultado de trabajos de inteligencia e investigación de gabinete y campo, enfocados en la identificación de generadores de violencia en la entidad.

Resultado de trabajos de investigación, el @GabSeguridadMX en coordinación con @FGETabasco, detuvieron en Tabasco a tres personas, entre ellas a Eduardo Alberto “N”, alias “Luki”, líder de un grupo delictivo en el municipio de Macuspana, identificado como generador de violencia… pic.twitter.com/2d9Fh5c81Y — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) December 29, 2025

La acción fue ejecutada por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Fiscalía General de la República, Guardia Nacional y la Fiscalía General del Estado de Tabasco.

¿Cómo detuvieron al Luki?

Durante el despliegue en el municipio de Centro, los agentes detectaron a dos hombres y una mujer con conducta inusual. Al intentar retirarse del sitio, se realizó una revisión preventiva que derivó en el aseguramiento de 60 dosis de cocaína.

Entre los detenidos fue identificado Eduardo Alberto "N", señalado por extorsión, homicidios y delitos contra la salud, además de ser considerado un generador de la violencia registrada en Macuspana. Las tres personas fueron informadas de sus derechos y puestas a disposición del Ministerio Público, instancia que determinará su situación jurídica e integrará la carpeta de investigación correspondiente.

