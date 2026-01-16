Detienen a ‘El Triny’ Líder del Grupo Delictivo ‘Los Cabrera’ en Chihuahua

En Chihuahua fue detenido José Trinidad ‘N’ alias ‘El Triny’ presunto líder de la organización criminal ‘Los Cabrera’ que operaba desde Ojinaga, hasta el Valle de Ciudad Juárez con actividades de tráfico de drogas y de migrantes.

‘El Triny’ fue detenido en un camino vecinal a bordo de una camioneta donde viajaba en compañía de una mujer identificada como Deisy ‘N’ y dentro del vehículo, encontraron una pistola automática.

Al respecto Jorge Armendáriz, vocero de la Fiscalía de Justicia de Chihuahua, indicó:

Elementos de despliegue policial lograron un operativo muy exitoso en coordinación con Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional, en este caso se detuvo a una persona conocida como José Trinidad S M alias ‘El Triny’, esta persona operaba en el valle de Juárez

Actividades criminales

La Secretaría de Seguridad Pública del estado afirma que ‘El Triny’, asumió el liderazgo, luego de la captura hace un año de Leonardo Daniel ‘N’ alias ‘El Pato’ y mantenía el control de diversas actividades criminales en el Valle de Juárez.

Según las autoridades, 'El Triny', está vinculado a homicidios, tráfico de drogas y otros delitos.

“Tenemos información que ellos son los que continuaban con el liderazgo de la pandilla criminal de la zona del valle de Juárez, particularmente la pandilla conocida como ‘Los Cabrera’ que están ingresando al Valle de Juárez, ahorita se les está investigando por los delitos de tráfico de drogas, tráfico de armas y la relación con algunos homicidios aquí perpetrados en Ciudad Juárez”, señaló Armendáriz.

‘El Triny’ fue consignado a la Fiscalía General de la República para que continúe con las investigaciones.

Con información de Francisco Javier Carmona

