Detienen a Estadounidense que Agredió a Mujeres Durante Marcha del 8M en Guanajuato

En Guanajuato dos hombres de origen estadounidense fueron detenidos luego de que uno de ellos presuntamente tratara de impedir que un grupo de mujeres intentara prenderle fuego a una de las puertas del Teatro Juárez durante la marcha del 8M.

En un video que circula en redes sociales se observa a un grupo de mujeres intentar prender fuego a la puerta del Teatro cuando un hombre llega e intenta impedirlo.

En ese momento comienza un forcejeo y las agresiones con las mujeres.

Siguen por las escalinatas hasta llegar al Jardín Unión, donde otro hombre intenta ayudar al primer sujeto y la riña se hace más grande.

Momentos más tarde, fueron detenidos por la policía municipal de Guanajuato, el sujeto que agredió a las mujeres y otro más, a quienes llevaron a los separos por faltas administrativas y disturbio en la vida pública.

Además, la Red de Movimientos Feministas de Guanajuato, interpuso una denuncia por los delitos de amenazas, daños y lesiones.

Ana, integrante de la Red de Movimientos Feministas de Guanajuato, indicó:

“Sí yo digo que más que nada es levantar la voz, que se quiten ese miedo de dejar esos prejuicios de qué dirán los demás”

Gerardo Vázquez Alatriste, fiscal general de Justicia de Guanajuato, señaló:

“Vamos a iniciar la carpeta de investigación; ya se inició la comunicación oficial con la Policía Municipal de aquí de Guanajuato capital. Ahorita lo importante es atenderlas a ellas, poner la denuncia y que con ellos el Ministerio Público ya tenga la facultad de exigir a la municipal el traslado”

Detenidos

Los dos hombres detenidos fueron identificados como Gary ‘N’ de 63 años y Alberto ‘N’ de 57 años de nacionalidad estadounidense quienes fueron puestos a disposición de la Fiscalía del Estado.

“Veamos el contexto de los hechos, videos y más señalamiento de las mujeres que han sido agredidas, según lo están denunciando”, explicó el fiscal general de Justicia de Guanajuato.

La fiscalía señaló que los dos detenidos serán puestos a disposición de un juez de control, quien determinará su situación jurídica.

Se informó que los presuntos responsables ya solicitaron el apoyo del consulado de Estados Unidos en San Miguel de Allende y sus abogados presentaron un amparo federal por su detención.

Con información de Edgar Tamayo

