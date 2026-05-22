Detienen a Exfuncionaria de Morelos por Presunto Desvío Millonario

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción cumplimentó una orden de aprehensión contra una exfuncionaria de Morelos, presuntamente responsable de desviar más de 19 millones de pesos, cuando se desempeñó como jefa del departamento de Contabilidad del Fideicomiso del Lago de Tequesquitengo.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Elizabeth Marina ‘N’, por su probable responsabilidad en los delitos de peculado agravado, ejercicio ilícito del servicio público y ejercicio abusivo de funciones.

Establece el mandato judicial que Elizabeth Marina ‘N’ se desempeñó durante el 2022 como jefa del departamento de Contabilidad del Fideicomiso del Lago de Tequesquitengo (Filateq).

La exservidora pública presuntamente utilizando su cargo, habría desviado más de 19 millones de pesos asignados para otro proyecto.

La FECC detectó derivado de investigaciones que habría incurrido en un delito, por lo que un Ministerio Público solicitó y obtuvo una orden de aprehensión en su contra que se ejecutó debidamente.

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Con información de Fiscalía Anticorrupción Morelos